Addio a sorpresa per l’Associazione nazionale magistrati

Nino Di Matteo, ex pubblico ministero del processo Trattativa Stato-mafia, oggi sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, ha deciso di lasciare l’Associazione nazionale magistrati. Lo ha comunicato lui stesso, spiegando: «Nelle scorse settimane ho presentato le dimissioni dall’Associazione nazionale magistrati. Ho progressivamente nel tempo maturato questa decisione con molta amarezza. Non mi sento parte di un’associazione all’interno della quale continuano a trovare spazio logiche di appartenenza correntizia e di opportunità politica che non ho mai condiviso e che, in passato, anche da membro del Consiglio superiore della magistratura, ho cercato in tutti i modi di contrastare». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Addio a sorpresa per l’Associazione nazionale magistrati

