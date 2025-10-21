Addio a Mirko Lobis stroncato da una rara malattia genetica

Trentotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia che lascia senza parole e che avvolge di tristezza l’intera comunità di Bressanone: è scomparso a soli 44 anni Mirko Lobis, padre di due bambini, conosciuto e stimato da molti per la sua gentilezza e la sua voglia di vivere. Dopo mesi di lotta contro una rara malattia, la sindrome di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

