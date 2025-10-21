Addio a Enzo Marcello Castiglioni voce storica delle radio comasche | aveva 74 anni

Como piange la scomparsa di Enzo Marcello Castiglioni, una delle voci simbolo della stagione delle radio locali. Aveva 74 anni e nel 1978 aveva fondato Radio Studio Vivo, emittente che divenne presto punto di riferimento per la città e per la provincia, con sede prima a Brunate e poi in via. 🔗 Leggi su Quicomo.it

