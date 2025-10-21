Addio a Eligio Palazzetti il grande imprenditore si è spento poche settimane dopo la figlia Iaia

Pesaro, 21 ottobre 2025 – Si è spento ieri a Galantara dove era ricoverato dopo un intervento chirurgico, Eligio Palazzetti. Aveva 92 anni. Ha chiuso gli occhi appena due settimane dopo la morte della figlia Claudia, Iaia per tutti. Se n'è andato uno degli uomini che ha segnato maggiormente la storia della città per più di 40 anni. Dalle case popolari all’impero edile. Dove uno girava lo sguardo vedeva il segno di questo imprenditore edile: dalle torri di Baia Flaminia, al centro direzionale Benelli fino ad arrivare al Lungofoglia. Era nato a Cagli Eligio Palazzetti ma giovanissimo arrivò a Pesaro per studiare all’istituto tecnico per geometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

