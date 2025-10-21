Addio a Claudio Fico vicedirettore del Tg5 | il giornalismo italiano perde una delle sue voci più autorevoli

Si è spento a 63 anni dopo una lunga malattia. Grave lutto per il Tg5 e per il mondo del giornalismo televisivo. È morto a 63 anni Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del telegiornale di Canale 5. Fico si è spento nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre, dopo aver lottato a lungo contro una malattia. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella redazione e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Una carriera costruita con passione e professionalità. Claudio Fico aveva iniziato la sua carriera in Rai, dopo aver vinto un concorso giornalistico.

