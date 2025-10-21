Addio a Claudio Fico morto a 63 anni dopo lunga malattia il giornalista e vicedirettore vicario del Tg5 in Mediaset dal 2011

Fico aveva iniziato la sua carriera in Rai, dove era entrato dopo aver vinto un concorso. Negli anni aveva ricoperto ruoli di crescente responsabilità: caporedattore del TgR, poi al Tg2 e successivamente al Tg1. Nel 2011 il passaggio a Mediaset È morto nella notte, “dopo una lunga malattia”,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

