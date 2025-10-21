Addio a Claudio Fico era il vicedirettore del Tg5 e si è spento dopo una lunga malattia

Il giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5, morto nella notte all’età di 63 anni. A darne l’annuncio è stato il direttore del telegiornale di Mediaset, Clemente Mimun, attraverso un messaggio condiviso sui social, seguito poi da quello di Francesco Vecchi e Federica Panicucci in chiusura dell’edizione mattutina di Mattino5. Claudio Fico si è spento dopo aver affrontato una lunga malattia che lo aveva allontanato dalle sue attività professionali negli ultimi tempi. La notizia ha colpito profondamente l’intera redazione del Tg5 e il mondo dell’informazione televisiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Claudio Fico, era il vicedirettore del Tg5 e si è spento dopo una lunga malattia

