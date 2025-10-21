Addaura telelaser sul lungomare Cristoforo Colombo | in due giorni tre patenti ritirate e sette multe
All'Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo, strada tristemente nota per diversi incidenti mortali, è stato attivato un telelaser per il controllo elettronico della velocità. Il dispositivo è stato posizionato dalla polizia municipale in via Rombulo (in direzione Valdesi): nei primi due giorni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
