Adani non si capacita del rigore concesso al Milan | Rigore inventato vi spiego perché

Inter News 24 Adani si esprime sul calcio di rigore dubbio che ha deciso la sfida tra Milan e Fiorentina. Per lui, il contatto era regolare e non andava fischiato. Durante la rubrica della Domenica Sportiva dedicata alla moviola, Paolo Bergonzi, ex direttore di gara, ha espresso forti critiche sulla decisione dell'arbitro di concedere il rigore al Milan per un contatto tra Parisi e Gimenez. Secondo Bergonzi, l'episodio non giustificherebbe affatto la concessione di un calcio di rigore. Lele Adani: "Un rigore venduto per la tv". Lele Adani, opinionista della trasmissione, ha commentato l'episodio con un'analisi ancora più incisiva.

