Inter News 24 Adani ha speso parole di grande stima e fiducia nei confronti di Chivu dopo Roma Inter: il tecnico rumeno ha cambiato volto alla squadra. Nel corso della trasmissione “Viva el Futbol”, l’ex difensore e opinionista Lele Adani ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo della Roma, soffermandosi sui meriti di Cristian Chivu e sulla forza complessiva della squadra nerazzurra. Per Adani, quella dell’Olimpico è stata una vittoria pesante, ottenuta contro un avversario di grande valore e in una delle partite più difficili del campionato. Adani ha voluto prima di tutto rendere merito alla squadra di Gian Piero Gasperini, sottolineando come la Roma abbia avuto numerose occasioni: «La squadra di Gasperini occasioni ne ha avute e anche clamorose. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani elogia Chivu: «Inter la più forte di tutte, ha meriti enormi. E ha fatto una cosa per la prima volta»

