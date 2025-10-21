Adani | A forza di dire che bisogna vincere questo sarà il sesto anno che non lo fai Alla Juve bisogna prima meritare

. Parla l’opinionista. Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, Lele Adani ha offerto un’analisi profonda e tagliente del momento difficile che sta attraversando la Juventus. L’opinionista ha criticato aspramente la cultura imperante nel club bianconero, rea di nascondersi dietro slogan vuoti che, alla prova dei fatti, non portano risultati. Adani ha puntato il dito contro il mantra ossessivo dell’obbligo di vincere, citando le stesse parole usate da Igor Tudor e Manuel Locatelli: « Perché a forza di dire bisogna vincere, questo sarà il sesto anno che non vinci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani: «A forza di dire che bisogna vincere questo sarà il sesto anno che non lo fai. Alla Juve bisogna prima meritare»

