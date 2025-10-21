Ad Avellino si torna a camminare | il ritorno del Progetto PiediBus per una mobilità sostenibile

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 21 ottobre 2025 – Dopo il bilancio positivo della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025, l’Amministrazione commissariale del Comune di Avellino prosegue con determinazione nel percorso volto a promuovere forme di spostamento responsabili e a basso impatto ambientale.In un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Avellino, ritorno al Partenio: lavori in corsa per l’esordio casalingo - Dopo 40 giorni trascorsi tra i campi di Sturno, Rivisondoli, Montella e Atripalda, l’Avellino torna finalmente ad allenarsi sul nuovo manto in erba sintetica del Partenio. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Avellino-Monza 2-1: vincono i campani che festeggiano il ritorno al Partenio-Lombardi dopo 7 anni - 1 il Monza agganciandolo a quota 4 punti, nel gruppo delle prime in classifica, dopo ... ilmessaggero.it scrive

Avellino, ritorno al Partenio e prima vittoria: battuto 2-1 il Monza - 1 nell’anticipo della terza giornata di Serie B conquistando la prima vittoria stagionale e issandosi a quota 4 punti in classifica. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Torna Camminare Ritorno