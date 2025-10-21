Ad Avellino si torna a camminare | il ritorno del Progetto PiediBus per una mobilità sostenibile
Avellino, 21 ottobre 2025 – Dopo il bilancio positivo della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025, l’Amministrazione commissariale del Comune di Avellino prosegue con determinazione nel percorso volto a promuovere forme di spostamento responsabili e a basso impatto ambientale.In un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
