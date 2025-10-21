Ad Avellino Letteraria arriva Alba il romanzo della luce e della rinascita

Tempo di lettura: 2 minuti Antonella Alari Esposito, ospite ad Avellino Letteraria, sabato 25 ottobre alle 18, presso la sala del Palazzo Vescovile. La Rassegna, giunta alla quinta edizione, è patrocinata da numerose istituzioni ed associazioni, tra cui il Comune, la Provincia, la Diocesi di Avellino, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, il Museo Irpino, il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” e la Biblioteca Provinciale di Avellino. Un evento ricco ed imperdibile per gli amanti della letteratura, con tanti ospiti, musica, arte e poesia. La scrittrice e poetessa Alari Esposito presenta il romanzoAlba”, questo il nome della protagonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

