Ad Agrigento il convegno nazionale dei giuristi cattolici | esperti a confronto su giustizia e responsabilità
Venerdì 24 ottobre 2025 si apre ad Agrigento il 75esimo convegno nazionale di studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), con il tema “Responsabilità e giustizia nell’esperienza giuridica contemporanea”. L'evento si terrà a Casa Sanfilippo – sede del Parco Archeologico della Valle dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
75° Convegno Nazionale di Studio "Responsabilità e Giustizia nell'esperienza Giuridica Contemporanea", organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani ed accreditato dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Agrigento. L'evento si terrà dal 24 al 26 ottobr - facebook.com Vai su Facebook
Giuristi cattolici: Agrigento, al via il 75° convegno nazionale su “Responsabilità e giustizia nell’esperienza giuridica contemporanea” - Si apre venerdì 24 ottobre nella Casa San Filippo – Parco Archeologico di Agrigento il settantacinquesimo Convegno Nazionale di Studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani (Ugci), sul tema “Respons ... Si legge su agensir.it
Ad Agrigento il Convegno “Responsabilità e giustizia nell’esperienza giuridica contemporanea” - Si apre venerdì prossimo 24 ottobre ad Agrigento, nella Casa San Filippo – Parco Archeologico di Agrigento, il settantacinquesimo Convegno Nazionale di Studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani ... Come scrive grandangoloagrigento.it