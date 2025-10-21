Ad Affari Tuoi Maria Grazia rischia e rifiuta l'offerta da 20mila euro | quanto aveva nel suo pacco

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 21 ottobre, gioca Maria Grazia Panettiere dalla Calabria insieme alla mamma Assunta. Dopo essere arrivata alla fine con 50 euro e 50mila, sceglie di rifiutare l'offerta del Dottore e rischiare fino alla fine. Cosa è successo nel finale di partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it