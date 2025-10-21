Ad Affari Tuoi Maria Grazia rischia e rifiuta l'offerta da 20mila euro | quanto aveva nel suo pacco

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 21 ottobre, gioca Maria Grazia Panettiere dalla Calabria insieme alla mamma Assunta. Dopo essere arrivata alla fine con 50 euro e 50mila, sceglie di rifiutare l'offerta del Dottore e rischiare fino alla fine. Cosa è successo nel finale di partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

