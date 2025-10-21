ABBONATI A DAYITALIANEWS Individuati i responsabili del colpo in un negozio di Acireale. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato due uomini di 25 e 28 anni, entrambi originari della provincia di Siracusa, ritenuti responsabili di un furto aggravato ai danni di un noto esercizio commerciale di Acireale. Si ricorda che, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Il furto e l’intervento immediato degli agenti. Durante un servizio notturno di controllo del territorio, una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale è intervenuta a seguito di una segnalazione di furto in un punto vendita appartenente a una nota catena di prodotti per l’igiene e la casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, ladri seriali scoperti grazie alle impronte digitali: denunciati due giovani