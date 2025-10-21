Acf l' Under 15 conquista la quarta vittoria consecutiva

Arezzo, 21 ottobre 2025 – A cf, l'Under 15 conquista la quarta vittoria consecutiva. Sconfitte per Under 17 e le formazioni della Scuola Calcio UNDER 17: SANGIOVANNESE (M) – ACF AREZZO 4-1 Trasferta impegnativa a San Giovanni Valdarno per le cittine guidate da Michele Spataro. L’ACF Arezzo non riesce a bissare la vittoria della scorsa giornata e torna a casa senza punti. A segno per le amaranto Meniconi, che realizza la rete su calcio di rigore. La prossima giornata, vede le amaranto giocare in casa contro l’Aquila Montevarchi. UNDER 15: AGLIANESE – ACF AREZZO 1-2 Prosegue la striscia positiva dell’Under 15 di Mister Carmelo Gabriele, che centra la quarta vittoria consecutiva, confermandosi il miglior attacco e la miglior difesa del campionato con 28 gol fatti e soltanto 2 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, l'Under 15 conquista la quarta vittoria consecutiva

Scopri altri approfondimenti

La nostra Under 14 conquista la prima vittoria stagionale nella prima giornata di campionato: ?Meta 0–2 Stabia Academy Marcatori: Di Somma M. e Di Maio A. Cuore, grinta e primi 3 punti in classifica! Avanti così, forza Stabia Academy! #Under14 #F Vai su Facebook

Acf, l'Under 17 conquista il secondo posto in classifica. - Al Bologna basta un gol per superare l'Under 15 Le cittine di Michele Spataro vincono ancora e si prendono il secondo ... Segnala lanazione.it

Acf. Battuta di arresto per la Primavera, bene under 15 e 17. Fischio d'inizio per la scuola calcio - La trasferta a Milano interrompe la serie di risultati positivi per la squadra di Mister Merola, costretta ad arrendersi al Milan. msn.com scrive

Acf, la Primavera conquista tre punti pesanti in chiave salvezza. Under 17 e Under 15 iniziano il loro percorso nei play off interregionali - Arezzo, 21 gennaio 2025 – A Scampia si è giocata tra Arezzo e Napoli una gara valevole la salvezza nel campionato Primavera 1. Da lanazione.it