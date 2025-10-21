Accusato di stupro finge la sua morte con necrologio e scappa all'estero | la storia di Nicholas Rossi

La storia di Nicholas Rossi, statunitense che ha finto la sua morte con un necrologio ed è fuggito nel Regno Unito utilizzato decine di pseudonimi per anni: ora condannato per le violenze su due donne avvenute in Utah nel 2008. 🔗 Leggi su Fanpage.it

