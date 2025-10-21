Accusato di aver molestato una ragazzina 12enne picchiato nella villa comunale

Picchiato nella villa comunale di Mesagne uno dei due ragazzi indagati per accertare se è vero che abusarono di una 13nne una sera di qualche settimana fa. La vittima dell'aggressione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Accusato di aver molestato una ragazzina, 12enne picchiato nella villa comunale

Approfondisci con queste news

Israele ha accusato Hamas di aver violato il cessate e ha ripreso le operazioni militari sulla Striscia. I miliziani palestinesi negano le accuse. Intanto, oggi è stato recuperato il corpo di un altro ostaggio israeliano. All'appello ne mancano ancora 15. E il valico di - facebook.com Vai su Facebook

Salento, arrestato l'uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta - X Vai su X

Accusato di aver molestato una ragazzina, 12enne picchiato nella villa comunale - Picchiato nella villa comunale di Mesagne uno dei due ragazzi indagati per accertare se è vero che abusarono di una 13nne una sera di qualche settimana fa. Scrive quotidianodipuglia.it

Il molestatore accusato di avere palpeggiato 5 ragazzine è in cella di isolamento, il sindaco: «Spero che possa essergli inflitto il massimo della pena» - È stato messo in isolamento nel carcere di Santa Bona Antonio Terzariol, 44 anni, l'uomo accusato di aver molestato almeno cinque ragazzine tra in 13 e i 16 anni. Riporta ilgazzettino.it

Il caso di Don Ciro Panigara, accusato di violenze sessuali su minori: a gennaio inizierà il processo - A metà gennaio inizierà il processo nei confronti di don Ciro Panigara, il sacerdote che è stato arrestato a metà aprile nel Bresciano perché accusato ... fanpage.it scrive