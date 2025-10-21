Un fronte compatto che non si vedeva da un quarto di secolo. Stamattina, i dipendenti di tutti i marchi del Gruppo Kering in Italia – da Gucci a Bottega Veneta, da Yves Saint Laurent a Balenciaga – hanno scioperato per le prime quattro ore, con presidi a Milano e Scandicci. È il primo grande scontro sociale dell’era di Luca De Meo, il top manager chiamato a risanare i conti del gruppo, ed è reso ancora più significativo da fatto che ad incrociare le braccia sono tanti ‘colletti bianchi’, evento assai raro nel mondo della moda. A Scandicci, cuore della pelletteria di lusso, sono scesi in piazza non solo gli operai, ma soprattutto gli impiegati della progettazione, sviluppo e industrializzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Accordi stracciati con una mail e zero confronto sindacale. La vendita del Beauty? L’abbiamo scoperta sui giornali”: da Gucci a Saint Laurent, sciopero di 4 ore dei dipendenti di Kering Italia