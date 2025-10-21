Accoltellato un 17enne di Corridonia | choc in strada il giovane trasportato all' ospedale di Torrette

Corriereadriatico.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORRIDONIA Minorenne accoltellato a un braccio, trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette. La vittima è un 17enne di Corridonia che ieri pomeriggio era andato a Recanati. Su. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

accoltellato un 17enne di corridonia choc in strada il giovane trasportato all ospedale di torrette

© Corriereadriatico.it - Accoltellato un 17enne di Corridonia: choc in strada, il giovane trasportato all'ospedale di Torrette

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato 17enne Corridonia Choc