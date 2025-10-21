Accoltellato a 23 anni | Il mio Hekuran ucciso per difendere il fratello

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 21 ottobre 2025 – Hekuran Cumani, il 23enne fabrianese morto a Perugia dopo essere stato accoltellato, non conosceva i suoi assalitori. E non li conosceva neanche Samuele, il fratello, né gli altri della comitiva di Fabriano. Una cosa è comunque certa: sono quattro, al momento, gli indagati per l’omicidio del giovane. La lite con il gruppo dei perugini, nel parcheggio dell’università di Perugia, all’alba di sabato è scoppiata senza un motivo. Una parola di troppo, un insulto, l’alcol che contribuisce a infiammare gli animi. Ma in questo confronto, a un certo punto, sono spuntati due coltelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

accoltellato a 23 anni il mio hekuran ucciso per difendere il fratello

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato a 23 anni: “Il mio Hekuran ucciso per difendere il fratello”

Leggi anche questi approfondimenti

accoltellato 23 anni mioAccoltellato a 23 anni: “Il mio Hekuran ucciso per difendere il fratello” -  Gli indagati sono quattro ma non direttamente per l’assassinio del ragazzo ... Da ilrestodelcarlino.it

accoltellato 23 anni mioAccoltellato alla gola nel parcheggio dell'Università: Hekuran trovato morto a 23 anni - Non sarebbe legato né all'ambiente universitario né al mondo dello spaccio ... Secondo today.it

accoltellato 23 anni mioRagazzo di 23 anni trovato morto nel parcheggio dell’Università a Perugia: è stato accoltellato al torace - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università di Perugia ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato 23 Anni Mio