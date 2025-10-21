Ancona, 21 ottobre 2025 – Hekuran Cumani, il 23enne fabrianese morto a Perugia dopo essere stato accoltellato, non conosceva i suoi assalitori. E non li conosceva neanche Samuele, il fratello, né gli altri della comitiva di Fabriano. Una cosa è comunque certa: sono quattro, al momento, gli indagati per l’omicidio del giovane. La lite con il gruppo dei perugini, nel parcheggio dell’università di Perugia, all’alba di sabato è scoppiata senza un motivo. Una parola di troppo, un insulto, l’alcol che contribuisce a infiammare gli animi. Ma in questo confronto, a un certo punto, sono spuntati due coltelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato a 23 anni: “Il mio Hekuran ucciso per difendere il fratello”