Accoltellamento in via del Campo | uno ' sgarro' all' origine della lite

Sarebbe stato uno ‘sgarro’ a fare scattare la violenza ieri pomeriggio in via del Campo, dove, intorno alle 18.45 un 29enne algerino ha accoltellato due volte alla testa un connazionale di 20 anni. La vittima si trovava nella via con un conoscente, quando è stato raggiunto da un terzo uomo che lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Accoltellamento in via del Campo: vittima in pericolo di vita, preso un ventenne https://genovatoday.it/cronaca/uomo-accoltellato-centro-storico-pericolo-vita.html… https://ift.tt/23olRyD - X Vai su X

Tentato omicidio in via del Campo, fermato l'aggressore: al centro della violenza uno 'sgarro' - Il giovane, ferito alla testa e al collo, dopo essere stato soccorso e trasportato al Galliera, resta in gravi condizioni ... Segnala primocanale.it

Uno sgarro all’origine del tentato omicidio in via del Campo: le volanti fermano un 29enne - Lo cercava da giorni e quando lo ha visto ha comprato un cutter per colpirlo. Riporta genova24.it

Accoltellamento in via del Campo, minacciati i soccorritori - Un ragazzo è stato colpito con una lama al collo ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Galliera. Lo riporta ilsecoloxix.it