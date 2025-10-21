Accoltellamento di Treviglio licenza sospesa al bar

LA DECISIONE. Minacce e aggressioni, uso di armi. Le forze del’ordine sono intervenute al Bar dell’Angolo di Treviglio revocando la licenza dopo l’accoltellamento avvenuto lo scorso 13 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

accoltellamento treviglio licenza sospesaAccoltellamento di Treviglio, licenza sospesa al bar - I carabinieri sono intervenuti al Bar dell’Angolo di Treviglio revocando la licenza dopo l’accoltellamento avvenuto il 13 ottobre. Come scrive ecodibergamo.it

accoltellamento treviglio licenza sospesaTreviglio, lite e accoltellamento al bar: licenza sospesa - Non è la prima volta che il locale è al centro di episodi violenti: saracinesca abbassata per 20 giorni su disposizione del questore di Bergamo ... Si legge su msn.com

Teatro di un tentato omicidio, sospesa per 20 giorni la licenza a un bar di Treviglio - Il 13 ottobre una lite tra due cittadini egiziani era degenerata fino all'aggressione a colpi di coltello ai danni di un 44enne, raggiunto da un fendente alla gola ... Da bergamonews.it

