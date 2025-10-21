Accesso Nord Ovest al via i lavori del nuovo assetto viabile | chiuse strade e ciclabili

Ferraratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell'Accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi Pnrr. Da mercoledì 22 ottobre sono previsti interventi per la realizzazione del nuovo assetto viabile tra via Santini, viale Po e via del Lavoro.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riqualificazione accesso nord ovest. Avanti coi lavori anche nei mesi estivi - Si tratta di una riqualificazione strategica, la cui esecuzione è inserita nell’ambito del Pnrr, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Accesso Nord Ovest Via