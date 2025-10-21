Accesso Nord Ovest al via i lavori del nuovo assetto viabile | chiuse strade e ciclabili
Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell'Accesso Nord Ovest della città, finanziati con fondi Pnrr. Da mercoledì 22 ottobre sono previsti interventi per la realizzazione del nuovo assetto viabile tra via Santini, viale Po e via del Lavoro.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
