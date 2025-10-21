Domani al via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la provinciale Mondaviese e via Risorgimento, nei pressi dell’uscita est della superstrada (foto). Si tratta di un intervento, volto a diminuire il rischio di incidenti in un punto molto critico per l’accesso a centro e zona industriale, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 dal valore di 380 mila euro. Il progetto, approvato dalla giunta nel maggio scorso, prevede opere di adeguamento e messa in sicurezza di un nodo stradale strategico per la mobilità locale e che dà accesso all’area urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accesso al centro più sicuro: lavori al via per la nuova rotatoria