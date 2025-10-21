Accademia di Belle Arti il sindaco incontra Chiara Ferraresi vincitrice del concorso ' Ventaglio del Presidente

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel proprio ufficio Chiara Ferraresi, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, autrice dell’opera vincitrice del concorsoVentaglio del Presidente XVIII edizione’, tradizionale omaggio, da parte dell'Associazione Stampa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Bari, sopralluogo di Decaro all'ex Caserma Rossani sul cantiere per l'Accademia delle Belle Arti - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e dal vicedirettore Alfonso Pisicchio, dal presidente Pasquale Guaragnella, dalla ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Accademia Belle Arti di Sassari, Deidda (FdI) risponde a Mascia: «Nessuno scippo, si informi prima di polemizzare» - Sull’Accademia di Belle Arti, e la proposta di crearne un’altra a Cagliari, si sta consumando una battaglia politica tra Campo Largo ed ... Riporta unionesarda.it

«No allo “scippo” da Cagliari dell’Accademia di Belle Arti»: a Sassari scoppia la polemica - «No allo scippo dell’Accademia di Belle Arti di Sassari a vantaggio di Cagliari e in nome del cagliaricentrismo». Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Accademia Belle Arti Sindaco