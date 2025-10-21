Accademia della Cucina da Poldino per la tradizionale cena ecumenica

Il celebre ristorante Poldino nella tenuta di San Rossore ha ospitato l’ Accademia Italiana della Cucina -delegazione pisana- per l’annuale “ Cena ecumenica ”, che il 16 ottobre di ogni anno tutte le Delegazioni in Italia e nel mondo celebrano con un menù incentrato su un identico tema. Tema di questa edizione “Gli arrosti, gli umidi, i bolliti nella cucina della tradizione regionale”, che è anche il titolo dell’ultima pubblicazione dell’Accademia, fondata da Orio Vergani nel 1953. Riconosciuta Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, ha il fine di approfondire tutto ciò che ruota attorno al cibo, gettando le basi di una spinta innovativa per addetti del settore e consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia della Cucina da Poldino per la tradizionale cena ecumenica

