Abusi sui figli minorenni degli amici | confermata la condanna a 8 anni per l’ex colonnello dell’Esercito
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 anni di carcere per l’ex colonnello dell’Esercito che ha abusato di due ragazzini di 12 e 14 anni, figli di amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
