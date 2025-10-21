Abusi sui figli minorenni degli amici | confermata la condanna a 8 anni per l’ex colonnello dell’Esercito

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 anni di carcere per l’ex colonnello dellEsercito che ha abusato di due ragazzini di 12 e 14 anni, figli di amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

abusi figli minorenni amiciAbusi sui figli minorenni degli amici: confermata la condanna a 8 anni per l’ex colonnello dell’Esercito - La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 anni di carcere per l’ex colonnello dell’Esercito che ha abusato di due ragazzini di 12 ... Riporta fanpage.it

abusi figli minorenni amiciRoma: condanna definitiva per ex colonnello, abusi sui figli degli amici - Un drammatico caso emerso grazie a una chat in cui l'ex colonnello autore degli abusi si faceva chiamare affettuosamente "zio" ... Scrive ilquotidianodellazio.it

abusi figli minorenni amiciRoma, abusi sui figli degli amici: confermata la condanna per l'ex colonnello dell'esercito - Il comportamento del militare, 55 anni, scoperto in una chat. Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Abusi Figli Minorenni Amici