Il caso finito oggi in aula fa riferimento ad una presunta violenza sessuale avvenuta sei anni fa. La vittima e l'imputato erano usciti insieme ad un'altra coppia, che poi però si sarebbe allontanata. I due giovani rimasti da soli in auto avrebbero dato inizio ad effusioni, ma l'uomo, all'epoca dei fatti 25enne, avrebbe poi costretto la minore a un rapporto sessuale, come da lei riferito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Abusi su 17enne, ribaltata la sentenza in appello: 31enne condannato a 3 anni di carcere