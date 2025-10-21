Abusi su 17enne ribaltata la sentenza in appello | 31enne condannato a 3 anni di carcere
Il caso finito oggi in aula fa riferimento ad una presunta violenza sessuale avvenuta sei anni fa. La vittima e l'imputato erano usciti insieme ad un'altra coppia, che poi però si sarebbe allontanata. I due giovani rimasti da soli in auto avrebbero dato inizio ad effusioni, ma l'uomo, all'epoca dei fatti 25enne, avrebbe poi costretto la minore a un rapporto sessuale, come da lei riferito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
