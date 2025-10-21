Abusa della figlia piccola in cantina e la contagia condannato a 20 anni a Verona

Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. L’uomo 52 anni, era anche positivo a un batterio che ha trasmesso alla piccola. 20 anni per violenza sessuale su discendente minore di 10 anni Proprio la trasmissione dell’infezione avrebbe fatto uscire allo scoperto questa storia dell’orrore. La pena inflitta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abusa della figlia piccola in cantina e la contagia, condannato a 20 anni a Verona

Scopri altri approfondimenti

Papà abusa della figlia sul lettone da quando lei ha nove anni: condannato per violenza sessuale https://ift.tt/Sm0PqGE - X Vai su X

Chiamati per atti sessuali in strada, la polizia scopre il padre che abusa la figlia Il caso ha attivato anche i servizi sociali del Comune, che stanno valutando la situazione familiare - facebook.com Vai su Facebook

Abusa della figlia piccola in cantina e la contagia, condannato a 20 anni a Verona - Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. gazzettadelsud.it scrive

Abusa della figlia di 5 anni, scoperto dalle analisi: ha trasmesso alla piccola il suo stesso virus - Verona, 52enne condannato a 20 anni per abusi sulla figlia di 5 anni, scoperti dopo le analisi: l'uomo le ha trasmesso un virus. nordest24.it scrive

Violenta la figlia di 5 anni in cantina e la contagia: padre orco condannato a 20 anni a Verona - Terrificante la situazione familiare emersa dalle indagini: l'uomo insultava e picchiava continuamente la moglie, con la quale ha avuto due figli, poi ... Segnala fanpage.it