Abusa della figlia piccola in cantina e la contagia condannato a 20 anni a Verona

Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. L'uomo 52 anni, era anche positivo a un batterio che ha trasmesso alla piccola. 20 anni per violenza sessuale su discendente minore di 10 anni Proprio la trasmissione dell'infezione avrebbe fatto uscire allo scoperto questa storia dell'orrore.

