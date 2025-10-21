Abu Mazen sconfessa Albanese Flotilla e pro-Pal italiani | Grato a Trump Hamas è un ostacolo alla pace

Il 7 novembre sarà in visita in Italia: il Corriere della Sera ha inviato una giornalista per intervistarlo sul piano di pace per Gaza e il leader dell’Anp, Mahmoud Abbas, meglio conosciuto come Abu Mazen, ha fornito le risposte che spiazzano la sinistra e i pro-Pal nostrani. Abu Mazen si dice infatti grato all’amministrazione Trump per essere riuscito a fermare la guerra. A differenza della pasionaria pro-Pal Francesca Albanese e dei ‘missionari’ della Flotilla, attacca coraggiosamente i miliziani di Hamas, definendoli un «ostacolo alla pace» e non certo “eroi” della resistenza palestinese. Alla richiesta di commentare i video delle esecuzioni in piazza di Hamas a Gaza risponde senza esitazioni o distinguo: «Condanniamo con fermezza le esecuzioni sommarie compiute da Hamas contro decine di cittadini». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Abu Mazen sconfessa Albanese, Flotilla e pro-Pal italiani: “Grato a Trump, Hamas è un ostacolo alla pace”

