Abu Mazen | Hamas ostacolo alla pace l' Italia riconosca la Palestina I miliziani | Serve tempo per restituire gli ostaggi

«Hamas è un ostacolo alla pace, deve consegnare le armi». Lo dice il leader dell’ANP, Abu Mazen in una intervista esclusiva al Corriere della Sera. Lo storico leader palestinese - che il 7 novembre sarà a Roma dove incontrerà Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e Papa Leone XIV - annuncia che, «Dopo l’attuazione della prima fase dell’accordo» sul cessate il fuoco a Gaza, «chiederò all’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

