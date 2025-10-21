Abu Mazen | Hamas ostacolo alla pace l' Italia riconosca la Palestina I miliziani | Serve tempo per restituire gli ostaggi

«Hamas è un ostacolo alla pace, deve consegnare le armi». Lo dice il leader dell’ANP, Abu Mazen in una intervista esclusiva al Corriere della Sera. Lo storico leader palestinese - che il 7 novembre sarà a Roma dove incontrerà Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e Papa Leone XIV - annuncia che, «Dopo l’attuazione della prima fase dell’accordo» sul cessate il fuoco a Gaza, «chiederò all’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abu Mazen: Hamas ostacolo alla pace, l'Italia riconosca la Palestina. I miliziani: "Serve tempo per restituire gli ostaggi"

Contenuti che potrebbero interessarti

A Palazzo Chigi la task force sugli aiuti. Confusione sul riconoscimento: "Stato di Palestina più vicino ma con Hamas è difficile". Abu Mazen atteso a Roma, Israele non apre il passaggio verso l'Egitto - facebook.com Vai su Facebook

Una licenza speciale rilasciata ad Hamas L’organizzazione islamista avrà il compito di gestire la sicurezza nella Striscia, “per un periodo di tempo” (non meglio definito) allo scopo di “impedire vuoti di potere” Per sovrappiù, Trump riabilita sul palco Abu Mazen - X Vai su X

Abu Mazen: 'Hamas ostacola la pace, consegni le armi'. A Roma chiederà all’Italia il riconoscimento dello Stato palestinese - Il presidente della Palestina il 7 novembre sarà a Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, e il Papa ... Scrive tg.la7.it

Il ritorno di Abu Mazen: "Hamas è un ostacolo alla pace. Siamo grati a Trump" - "Abbiamo accolto con favore l'annuncio del presidente americano di un cessate il fuoco a Gaza e l'avvio della prima fase, che comprende ... Scrive iltempo.it

Il sogno di Abu Mazen: "Elezioni parlamentari e una costituzione per la Palestina" - Il leader dell'Autorità nazionale palestinese al Corriere: "Hamas è un ostacolo alla pace, deve consegnare le armi. Da huffingtonpost.it