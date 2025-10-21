Abu Mazen | Hamas ostacolo alla pace Italia riconosca Palestina

«Hamas è un ostacolo alla pace, deve consegnare le armi». LO dice il leader dell’ANP, Abu Mazen in una intervista esclusiva al Corriere della Sera. Secondo lo storico leader palestinese, che il 7 novembre sarà a Roma dove incontrerà Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e Papa Leone XIV. «Dopo l’attuazione della prima fase dell’accordo» sul cessate il fuoco a Gaza «chiederò all’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

