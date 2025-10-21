Abu Mazen gela la Albanese | che figuraccia per i pro-Pal

Il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, in un'intervista al Corriere della Sera in vista della sua visita a Roma il 7 novembre 2025, ha espresso posizioni che spiazzano la sinistra e i sostenitori pro-Palestina. Abu Mazen si è detto grato all'amministrazione Trump per aver fermato la guerra a Gaza, accogliendo con favore il piano di pace: "Abbiamo accolto con favore l'annuncio del presidente americano di un cessate il fuoco a Gaza e l'avvio della prima fase, che comprende la liberazione di ostaggi e prigionieri, l'ingresso di aiuti umanitari gestiti dalle Nazioni Unite e il ritiro delle forze occupanti nelle linee concordate.

Abu Mazen: 'Pronti a governare e a lavorare con Trump' - Hamas non avrà nessun ruolo nella guida di Gaza dopo la guerra e dovrà deporre le armi: "Siamo pronti a governare e a lavorare con il presidente Donald Trump, la Francia, l'Arabia Saudita e l'Onu a un ... Si legge su ansa.it

Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp - Hamas non avrà alcun ruolo nella governance palestinese. Riporta ilgiornale.it