Abito bianco con scollatura vertiginosa niente hijab e hotel di lusso | è polemica per le immagini delle nozze della figlia del consigliere di Khamenei
Un sontuoso abito bianco con un profondo scollo, nessuno hijab a coprire il capo e una festa lussuosa per celebrare le nozze. Appare così, in un controverso video che sta circolando in rete, la figlia dello stretto consigliere della guida suprema dell’Iran l’Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkani, nel giorno del suo matrimonio. Il filmato, rilanciato dai media di tutto il mondo, sta mettendo in grave imbarazzo i vertici della Repubblica Islamica, esponendo una doppia morale che ha scatenato la rabbia tanto dei cittadini comuni quanto degli ultraconservatori. Le immagini, girate nell’aprile 2024, mostrano il lussuoso matrimonio di Fatemeh Shamkani, figlia di Ali Shamkani, ex segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e attuale consigliere della Guida Suprema, l’Ayatollah Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Indossa un abito bianco ed è senza hijab, come gran parte delle festeggiate, mentre per il resto delle donne in Iran è obbligatorio indossarlo in pubblico a partire dai 7 anni
