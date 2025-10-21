Abilitazione guida turistica 2025 | pubblicato il calendario della prova scritta Si parte il 18 novembre

La prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica si terrà martedì 18 novembre 2025. Il Ministero del Turismo ha pubblicato l'avviso con tutte le istruzioni e rimanda al Portale InPA per sedi, turni e modalità di accesso. Per richieste di supporto è attivo l'indirizzo [email protected]. Struttura del test Il diario di convocazione .

