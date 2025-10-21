Una notizia che porta speranza nel campo della salute infantile: le allergie alle arachidi stanno registrando un declino significativo. Un nuovo studio pubblicato lunedì sulla rivista Pediatrics rivela che potremmo essere sulla strada giusta per eliminare una delle allergie alimentari più problematiche e potenzialmente mortali degli ultimi decenni. La ricerca documenta come i tassi di allergia alle arachidi nei bambini siano diminuiti drasticamente negli anni successivi alle linee guida del 2017, che raccomandavano l’introduzione precoce delle arachidi nella dieta dei neonati come metodo di prevenzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Abbiamo sconfitto l’allergia alle arachidi? In effetti un consiglio ha cambiato tutto