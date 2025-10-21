Abbiamo capito quali sono le scarpe preferite di Jacob Elordi e non possiamo dargli torto

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jacob Elordi vive la vita in Bottega che vorrei. Stamattina mi sono svegliato così, con questo messaggio in DM da parte della mia amica Michela, che commentava il look del buon Jacob alla prima newyorkese di Frankenstein. E come darle torto: il suo mini-mullet - spettinato con una precisione geometrica senza senso - era deliziosamente valorizzato da un outfit a base di doppiopetto grigio, camicia di mezza tonalità più chiara dell'abito, precisa precisa, pantaloni ampi e cravatta in pelle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Abbiamo capito quali sono le scarpe preferite di Jacob Elordi e non possiamo dargli torto

Leggi anche questi approfondimenti

"Col Pescara abbiamo capito che la linea tra vittoria e sconfitta è sottile. Basta poco da parte di tutti per fare meglio" - facebook.com Vai su Facebook

NON ABBIAMO CAPITO #PECHINOEXPRESS - Fino al Tetto del Mondo ogni venerdì alle 21:30 su @TV8it - X Vai su X

Quali scarpe per la mezza stagione? Una guida ragionata: quali scegliere e come indossarle - È una categoria di accessori che mette alla prova perché ha il compito, decisamente non facile, di vestire i piedi in un periodo climaticamente mutevole e dunque imprevedibile. Come scrive vanityfair.it

Scarpe uomo: sneaker eleganti per tutti i gusti - Un tempo considerate scarpe da usare in contesti sportivi, oggi sono un accessorio che non può mancare nell’armadio degli uomini più attenti alle tendenze ... Segnala msn.com

I fratelli di Simona Cinà: «Non abbiamo trovato i suoi vestiti, solo le scarpe. Al nostro arrivo erano tutti zitti» - «Quando siamo arrivati, il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina. Come scrive vanityfair.it