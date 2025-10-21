Abbattuta la tettoia Addio Mercato coperto
Da questa mattina il Mercato Coperto di Vigevano resterà un ricordo del passato. Le ruspe hanno infatti provveduto ad abbattere la copertura sotto la quale, fino agli anni Settanta, ogni giorno allestivano il loro banco 34 ambulanti. Sino a qualche settimana fa ne era rimasto solo uno, un fruttivendolo, che davanti alla prospettiva di trasferire la sua attività in una collocazione ancora non chiara, ha deciso dopo 59 anni di chiudere e andare in pensione. La demolizione dovrebbe essere completata al massimo entro oggi. Quindi si procederà alla parte più consistente dell’ampio e costoso intervento di riqualificazione dell’area, per il quale la Regione ha messo a disposizione un milione e 100 mila euro, e che si dovrebbe chiudere entro giugno, vale a dire la demolizione della soletta considerata ammalorata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Trani, c'è amianto nella tettoia abbattuta dal maltempo nella notte del 1 ottobre. Lo conferma l'Agenzia regionale per l'ambiente Vai su Facebook
Trani. C'è amianto nella tettoia divelta dal maltempo lo scorso 1 ottobre. Lo conferma l'agenzia regionale per l'ambiente - X Vai su X
Abbattuta la tettoia. Addio Mercato coperto - Le ruspe hanno infatti provveduto ad abbattere la copertura sotto la quale, fino agli anni Settanta, ogni giorno allest ... Riporta ilgiorno.it
Addio ai tigli di via Rocca Vecchia il mercato coperto cambia volto - I dodici alberi sono stati abbattuti ieri mattina nonostante la petizione e le proteste degli scorsi mesi ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it