Da questa mattina il Mercato Coperto di Vigevano resterà un ricordo del passato. Le ruspe hanno infatti provveduto ad abbattere la copertura sotto la quale, fino agli anni Settanta, ogni giorno allestivano il loro banco 34 ambulanti. Sino a qualche settimana fa ne era rimasto solo uno, un fruttivendolo, che davanti alla prospettiva di trasferire la sua attività in una collocazione ancora non chiara, ha deciso dopo 59 anni di chiudere e andare in pensione. La demolizione dovrebbe essere completata al massimo entro oggi. Quindi si procederà alla parte più consistente dell’ampio e costoso intervento di riqualificazione dell’area, per il quale la Regione ha messo a disposizione un milione e 100 mila euro, e che si dovrebbe chiudere entro giugno, vale a dire la demolizione della soletta considerata ammalorata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbattuta la tettoia. Addio Mercato coperto