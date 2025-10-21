Abbassare il cortisolo per dimagrire? Tutto quello che c’è da sapere

Negli ultimi mesi, i social si sono riempiti di contenuti di health influencer che invitano ad abbassare il cortisolo per dimagrire. L’idea è seducente: l’ormone dello stress sarebbe il responsabile, insieme ad altri fattori, del nostro aumento di peso o della difficoltà a perdere qualche chilo. Ma quanto c’è di vero? La scienza ci dice che il tema è più sfumato: il cortisolo non è un interruttore che “accende” l’adipe, ma un attore di un sistema complesso (sonno, alimentazione, movimento, salute mentale, contesto sociale). Vediamo come. Cos’è. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali sotto il controllo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Abbassare il cortisolo per dimagrire? Tutto quello che c’è da sapere

Argomenti simili trattati di recente

Abbassare il cortisolo per dimagrire? Tutto quello che c’è da sapere - Scopri cosa dice la scienza sul legame tra cortisolo e aumento di peso: come funziona, perché non è un nemico e quali abitudini aiutano a ritrovare equilibrio. Da dilei.it

Sapevi che questi 5 cibi abbassano il cortisolo e allontanano (davvero) lo stress? - Alcuni cibi che abbassano il cortisolo aiutano a ridurre lo stress e favoriscono il benessere quotidiano, migliorando anche la qualità del sonno e dell’umore ... Riporta my-personaltrainer.it

Come abbassare il cortisolo con l'alimentazione? Mangiando questi 10 cibi dalle proprietà antistress - Esistono diverse strategie per contrastare l'ormone dello stress e la prima è la più semplice: la dieta per abbassare il cortisolo. Segnala vogue.it