A Zanica un parco fotovoltaico | Sull’opera nessun confronto

Ecodibergamo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL DIBATTITO. Sorgerà un impianto da 63mila metri quadri in un’area agricola. Il sindaco: «Situazioni poco gestibili». La minoranza: «Impatto forte sul territorio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a zanica un parco fotovoltaico sull8217opera nessun confronto

© Ecodibergamo.it - A Zanica un parco fotovoltaico: «Sull’opera nessun confronto»

Argomenti simili trattati di recente

zanica parco fotovoltaico sull8217operaA Zanica un parco fotovoltaico: «Sull’opera nessun confronto» - A Zanica Sorgerà un impianto fotovoltaico da 63mila metri quadri in un’area agricola. Lo riporta ecodibergamo.it

Fotovoltaico vicino alla chiesa, la Provincia boccia il parco: “C’è il vincolo paesaggistico” - Cornegliano Laudense (Lodi) – C’è la chiesa di San Callisto a poca distanza e dunque il maxi parco solare non può essere realizzato. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Zanica Parco Fotovoltaico Sull8217opera