A Zanellato il Trofeo CASA Mesola E in via Gramicia è primo Mario Maggi

Domenica si è svolto presso il campo da golf del Cus Ferrara il primo Trofeo C.A.S.A. Mesola, una gara individuale suddivisa in quattro categorie con formula Stableford. Lo sponsor, C.A.S.A. Mesola, importante realtà del basso ferrarese attiva nel settore alimentare con prodotti freschi confezionati provenienti direttamente dalle campagne del Delta del Po, ha omaggiato i partecipanti con ricchi premi a base dei propri prodotti. La giornata è stata caratterizzata dalle prime avvisaglie autunnali, con temperature più basse che hanno spinto i giocatori a rispolverare maglioncini e antivento rimasti finora negli armadi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A Zanellato il Trofeo C.A.S.A. Mesola. E in via Gramicia è primo Mario Maggi