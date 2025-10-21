A Villa d’Almè il feretro di Pamela la camera ardente dalle 15 La richiesta della famiglia | Lasciateci soli nel nostro dolore
IL LUTTO. Il feretro è arrivato alle 12.15 di martedì 21 ottobre alla casa del commiato Dadda-Boffelli di Villa d’Almè. Venerdì i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L' autunno per gli ospiti di Villa Ferrero è arrivato con il profumo delle caldarroste! Grazie a Davide Lanza per avercele portate e cotte! Merenda super!!!!! #caldarroste #autunno #tradizioni - facebook.com Vai su Facebook
A Villa d’Almè il feretro di Pamela, la camera ardente dalle 15. La richiesta della famiglia: «Lasciateci soli nel nostro dolore» - La salma sarà trasferita nel pomeriggio di martedì 21 ottobre alla casa del commiato Dadda- Riporta ecodibergamo.it
Pamela Genini, aperta la camera ardente a Villa d'Almè - La salma della 29enne uccisa dal compagno è arrivata intorno alle 12. Si legge su bergamo.corriere.it