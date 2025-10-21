A Vieste attracca ' La Nave ' 90' dello show musicale ' Nostalgia ' 90'

Il Gargano si prepara ad ospitare la ciurma del ‘party più forte d’Italia’ dedicato alla musica e all’intrattenimento targato anni ’90.A Vieste l’appuntamento con lo show ‘Nostalgia ‘90’ è per sabato 25 ottobre a partire dalle 22.30 a Marina Piccola. L’ingresso è gratuito. La serata sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it