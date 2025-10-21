A Verona torna il Believe Film Festival

Veronasera.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 al 26 ottobre Verona torna a essere la capitale del cinema giovane con l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più importante appuntamento italiano dedicato ai giovani autori under 24. Un evento che unisce cinema, formazione e networking, dando spazio al talento emergente e ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

verona torna believe filmCINEMA - Al via l'ottava edizione del "Believe Film Festival" dal 23 al 26 ottobre - Dal 23 al 26 ottobre Verona torna a essere la capitale del cinema giovane con l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più importante appuntamento italiano dedicato ai giovani autori under 24. Scrive msn.com

verona torna believe filmBelieve Film Festival 2025: a Verona il cinema giovane che racconta il futuro - Dal 23 al 26 ottobre torna a Verona l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più importante evento italiano dedicato ai giovani autori under 24. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Torna Believe Film