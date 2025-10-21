A Verona torna il Believe Film Festival
Dal 23 al 26 ottobre Verona torna a essere la capitale del cinema giovane con l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più importante appuntamento italiano dedicato ai giovani autori under 24. Un evento che unisce cinema, formazione e networking, dando spazio al talento emergente e ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TERZO SET È battaglia nel terzo: Verona torna avanti #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Volley #Volleyball - X Vai su X
Taglianigruppoadv. . Baffi in primo piano: a Verona torna Movember Verona, il mese dedicato alla salute maschile, con le iniziative dell’associazione Anymaul: incontri, eventi e momenti di condivisione per promuovere prevenzione, informazione e dialogo su t Vai su Facebook
CINEMA - Al via l'ottava edizione del "Believe Film Festival" dal 23 al 26 ottobre - Dal 23 al 26 ottobre Verona torna a essere la capitale del cinema giovane con l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più importante appuntamento italiano dedicato ai giovani autori under 24. Scrive msn.com
Believe Film Festival 2025: a Verona il cinema giovane che racconta il futuro - Dal 23 al 26 ottobre torna a Verona l’ottava edizione del Believe Film Festival, il più importante evento italiano dedicato ai giovani autori under 24. Segnala tg24.sky.it