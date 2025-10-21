A tutto Bailey già titolare col Viktoria Plzen? La Roma ha bisogno di lui
Ormai alle spalle la sconfitta con l’Inter, una partita che ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca alla Roma per il risultato finale ma che ha dato anche la consapevolezza di essere sulla strada giusta nel percorso di maturazione intrapreso. Una delle note positive dello scorso sabato è stato l’esordio in giallorosso di Leon Bailey, finalmente in campo a quasi due mesi di distanza dalla lesione miotendinea rimediata nel primo allenamento e subito pimpante nella manovra dei capitolini. Ai segnali del match si sono aggiunti quelli in allenamento, con il giamaicano che ieri a Trigoria a mostrato ancora una volta le sue doti di dribbling e tiro in porta, caratteristiche vitali per una squadra prevedibile in attacco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In tutto questo, Leon #Bailey ha finalmente esordito con la maglia della Roma. Come vi è sembrato? ? #Gasperini nel post partita: “Abbiamo messo tutto ciò che avevamo per addrizzare la partita. Su Bailey c’è stato l’ok dei medici ed era la chance per ave - X Vai su X
? Gian Piero Gasperini su Leon Bailey “Non mi aspettavo un infortunio così lungo, tornerà a disposizione tra 1/2 settimane. Non sarà tutto rose e fiori all’inizio, ma contiamo su di lui” - facebook.com Vai su Facebook
