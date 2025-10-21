A tutto Bailey già titolare col Viktoria Plzen? La Roma ha bisogno di lui

Ormai alle spalle la sconfitta con l’Inter, una partita che ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca alla Roma per il risultato finale ma che ha dato anche la consapevolezza di essere sulla strada giusta nel percorso di maturazione intrapreso. Una delle note positive dello scorso sabato è stato l’esordio in giallorosso di Leon Bailey, finalmente in campo a quasi due mesi di distanza dalla lesione miotendinea rimediata nel primo allenamento e subito pimpante nella manovra dei capitolini. Ai segnali del match si sono aggiunti quelli in allenamento, con il giamaicano che ieri a Trigoria a mostrato ancora una volta le sue doti di dribbling e tiro in porta, caratteristiche vitali per una squadra prevedibile in attacco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

