Tempo di lettura: 4 minuti A Salerno, roccaforte politica del governatore Vincenzo De Luca, la scelta del capolista nella lista civica “A Testa Alta” suona come un messaggio preciso: nessuna discontinuità, ma la conferma di un sistema di potere che resiste. Il nome è quello di Luca Cascone, consigliere regionale campano e fedelissimo del presidente, ma anche figura da anni sotto i riflettori della magistratura. Non un volto nuovo, dunque, bensì un politico già più volte finito nelle carte di inchieste su appalti, procedure sospette e presunte reti di influenza. E ora, con la candidatura da capolista, la sua storia giudiziaria torna inevitabilmente al centro del dibattito: perché la sua presenza in lista non è solo una scelta elettorale, ma un segnale di sfida – quasi una prova di forza – lanciata proprio mentre i fascicoli che lo riguardano restano tutt’altro che chiusi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A testa alta (ma sotto inchiesta): il caso Cascone tra appalti, indagini e silenzi istituzionali