A Tessera partono i lavori dello stadio | ospiterà calcio rugby e concerti
Venezia avrà il suo nuovo stadio, un impianto moderno omologato per ospitare partite di calcio di Serie A, incontri di rugby e grandi eventi live. La simbolica posa della prima pietra, martedì 21 ottobre, dà il via ufficiale al cantiere che si sviluppa accanto a quello del palasport, arrivato già. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Posata la prima pietra del nuovo stadio di Venezia - Si è tenuta stamani la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stadio nel "Bosco dello Sport" di Tessera (Venezia), alla presenza del sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, e del ministro dello S ... msn.com scrive
Venezia, iniziati i lavori del nuovo stadio a Tessera - Partiti i lavori del nuovo stadio di Venezia da 18 mila e 500 posti, nell'area del Bosco dello Sport a Tessera. Scrive rainews.it
Bosco dello Sport, si parte con lo stadio: l'hub sportivo aperto 7 giorni su 7 per completare la struttura da 25mila posti entro due anni - Del resto, basta dare una sbirciata veloce, percorrendo in auto la bretella per l'aeroporto, per notare quanto nell'area ... Da ilgazzettino.it