A Tessera partono i lavori dello stadio | ospiterà calcio rugby e concerti

Venezia avrà il suo nuovo stadio, un impianto moderno omologato per ospitare partite di calcio di Serie A, incontri di rugby e grandi eventi live. La simbolica posa della prima pietra, martedì 21 ottobre, dà il via ufficiale al cantiere che si sviluppa accanto a quello del palasport, arrivato già. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Venezia, iniziati i lavori del nuovo stadio a Tessera - Partiti i lavori del nuovo stadio di Venezia da 18 mila e 500 posti, nell'area del Bosco dello Sport a Tessera. Si legge su rainews.it

Bosco dello Sport, si parte con lo stadio: l'hub sportivo aperto 7 giorni su 7 per completare la struttura da 25mila posti entro due anni - Del resto, basta dare una sbirciata veloce, percorrendo in auto la bretella per l'aeroporto, per notare quanto nell'area ... Come scrive ilgazzettino.it

Arena e stadio, bando da 3 miliardi: in gioco la gestione per 40 anni del maxi complesso di Tessera. Pronte le offerte di Reyer e Venezia Calcio - Duro e preziosissimo, visto che si tratta di una partita del valore complessivo che supera i 3 miliardi di euro, visto che si tratta ... Lo riporta ilgazzettino.it